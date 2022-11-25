فرنسا ترسل مائة مولد كهربائى لأوكرانيا لمساعدتهم على البقاء خلال الشتاء

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لمساعدة الأوكرانيين على البقاء على قيد الحياة، فإن فرنسا سترسل 100 مولد كهربائى فرنسى قوى إلى أوكرانيا".

وأضافت كولونا أن قرار فرنسا مساعدة سكان أوكرانيا فى البقاء يأتى فى الوقت الذى تريد فيه روسيا أن تجعل الشتاء سلاحًا فى الحرب.

وخلصت بالقول إن قصف البنى التحيتة المدنية تعد جريمة حرب.