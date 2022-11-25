عاحل- موسكو: إحباط هجوم أوكرانى فى دونيتسك وقتل 100 عنصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط هجوم أوكرانى فى منطقة دونيتسك، وقتل 100 عنصر من القوات الأوكرانية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الروسية تتقدم على جميع الجبهات. وكانت صفارات الإنذار انطلقت فى مقاطعتى زابوريجيا وخيرسون، كما حذرت السلطات الأوكرانية من غارات فى مقاطعة خاركوف، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية. ومنذ 10 أكتوبر الماضى، تنفذ روسيا ضربات جوية مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية، لاسيما محطات الطاقة، ردًا على استهداف جسر شبه جزيرة القرم التى ضمتها إلى أراضيها عام 20014.

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