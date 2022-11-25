وزير خارجية فلسطين: نعتمد على دور مصر فى توفير الدعم لقضيتنا

جدة - نرمين السيد - وأعرب الوزير رياض المالكى - فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته فى المنتدى الإقليمى السابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة - عن تقدير دولة فلسطين للموقف المصرى الشجاع فى دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا: "مصر دائما الدولة التى نعتمد عليها فى توفير الدعم والإسناد لقضيتنا".

وقال وزير الخارجية "إن مصر هى الضامن للقضية الفلسطينية"، مشددا على أهمية الموقف المصرى التاريخى المساند لفلسطين منذ بداية النكبة التى حدثت لشعبنا وحتى هذه اللحظة، وأضاف "عندما نتحدث عن تاريخ قضيتنا وحاضرها نجد البعد المصرى حاضرا دائما".

وتابع أن مصر قدمت الكثير من التضحيات من أجل فلسطين، مذكرا باختلاط الدم المصرى والفلسطينى من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية.

وعن تأثير الحرب فى أوكرانيا على اهتمام المجتمع الدولى بالقضية الفلسطينية، قال وزير خارجية فلسطين: "لا نستطيع إنكار أن تلك الحرب كان لها أثر كبير .. إذ أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بالوضع فى أوكرانيا".

ونبه المالكى بأن أوكرانيا لم تخطف فقط الاهتمام السياسى من المجتمع الدولى وإنما أيضا القدرات المالية وغيرها من الدول التى كانت تعطى اهتماما أكبر ومساعدة للقضية الفلسطينية.

ونوه إلى أن القضية الفلسطينية قضية مدرجة دائما على أجندة المجتمع الدولى مما يعنى أن هناك إرهاقا وتعبا من قبل المجتمع الدولى تجاه القضية الفلسطينية من جهة، وأن استمرارها على مدار كل هذه السنوات - نحو 75 عاما منذ بداية النكبة الفلسطينية - يعكس من جهة أخرى فشل المجتمع الدولى فى معالجة القضية وإيجاد حلول لها وإعطاء الشعب الفلسطينى حقه فى العودة وتقرير المصير وإقامة دولته.

وأكمل قائلا "ولكن فى الوقت ذاته نعترف بأن وجود أزمات أخرى مستحدثة بالعالم، لا تقلل من أهمية القضية الفلسطينية ولا تلغى من شأنها، إلا أنها تأخد بريقا واهتماما لفترة من الزمن، ثم تعود القضية الفلسطينية وتأخذ الاهتمام الكبير"، لافتا إلى ما شاهدنا بالأمم المتحدة على مستوى جلسات مجلس الأمن والقرارت المتعلقة بفلسطين التى يتم اعتمادها بشكل سنوى فى الجمعية العامة أو بمجلس حقوق الإنسان وبكل مكان.

وفيما يتعلق بالدعم العربى لفلسطين، أشار إلى الاهتمام الكبير خلال القمة العربية الأخيرة بالجزائر وإعادة التأكيد والتركيز على أن القضية الفلسطينية هى القضية المركزية الأولى للعالم العربى، لافتا إلى أن ذلك ما يهم فلسطين ويعطيها الأمل بأن الدعم العربى لازال موجودا ومساندا للقضية الفلسطينية على كل المستويات.

وشدد وزير خارجية فلسطين، على أن دعم جامعة الدول العربية والبلدان العربية يشجع فلسطين على الاستمرار فى المضى قدما نحو أهدافها بتحقيق الحرية والاستقلال.

وحول توجه وزير خارجية فلسطين إلى القاهرة، أوضح رياض المالكى أنه تم دعوته كممثل لدولة فلسطين للمشاركة فى احتفال جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى الموافق 29 نوفمبر من كل عام.