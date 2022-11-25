عاجل- متحدث الخارجية الأمريكية: 271 مليون دولار لدعم البنية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال وربيرج، فى تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يشن حربًا وحشية ضد الأوكرانيين، مضيفًا أن الدبلوماسية فشلت لوقف الحرب بأوكرانيا.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن بلاده تعمل عن كثب مع الناتو لدعم كييف، معتبرًا أن روسيا باتت معزولة دوليا بسبب ممارساتها، على حد قوله.
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