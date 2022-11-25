وزير أوكرانى يطالب بمزيد من الدعم الغربى لتحمل تكاليف إعادة الإعمار

جدة - نرمين السيد - قال وزير المالية الأوكرانى سيرهى مارشينكو، إن هناك حاجة إلى المزيد من دعم الدول الغربية من أجل مساعدتها على تحمل تكاليف إعادة الإعمار المتزايدة فى أعقاب تصعيد الهجمات الصاروخية الروسية هذا الأسبوع.





وأضاف مارشينكو - فى تصريح نقلته قناة "فرنسا 24"، اليوم الجمعة- أن الدعم الغربى الحالى يعنى "أننا سنحصل على ما يتراوح بين 3 مليارات إلى 3.5 مليار دولار شهريا تقريبا.. وهو ما ينبغى أن يكون كافيا من أجل استمرار عمل الحكومة".

كان بعض المسئولين الأوروبيين قد أشاروا إلى أنه من المرجح أن تتكلف إعادة بناء أوكرانيا أكثر من تريليون يورو بعد الحرب التى دخلت شهرها العاشر.

ميدانيا.. أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية "كييف" أن نحو 50% من مناطق العاصمة بدون كهرباء فى أعقاب الضربات الروسية التى استهدفت البنية التحتية الحيوية والتى أدت إلى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع.

وأضافت الإدارة - فى منشور على تطبيق "تليجرام" - أنه تمت استعادة إمدادات المياه بشكل كامل، كما أن فرق الطوارئ تعمل بشكل سريع من أجل إعادة التدفئة إلى المدينة.

وأشارت الإدارة إلى أنه عند استقرار نظام الطاقة، فإن الاتصالات ستعود فى جميع مقاطعات كييف، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائى الذى أثر على شبكات الهاتف المحمول.

وأدى استهداف روسيا للبنية التحتية الحيوية أول أمس الأربعاء إلى إغلاق معظم محطات الطاقة فى أوكرانيا بشكل مؤقت وانقطاع الكهرباء عن غالبية المواطنين.

من ناحية أخرى، قال نائب القائد العام للبحرية الروسية فيكتور أستابوف، إن تشكيلات المشاة البحرية التابعة للبحرية الروسية يجرى تعزيزها حاليا بوحدات مدرعة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الجنرال الروسى قوله: "اليوم يجرى تعزيز الإمكانات القتالية للمشاة البحرية من خلال التحسينات فى الهيكل التنظيمى وهيكل الموظفين للوحدات والتشكيلات من خلال استكمالها بوحدات حربية مدرعة وإلكترونية ومركبات جوية بدون طيار، وتقديم أنظمة أسلحة تشغيلية جديدة ومحدثة".

وأكد أن جميع الوحدات البحرية الروسية مزودة بأسلحة ومعدات عسكرية متطورة.