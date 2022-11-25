رئيس وزراء سنغافورة يدعو نظيره الماليزى الجديد لزيارة البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال لى - فى منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى أورده راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورى - "إن سنغافورة وماليزيا شريكان مقربان"، مضيفًا أن البلدين تتشاركان صداقة طويلة الأمد تعززها روابط تاريخية وثقافية وشخصية قوية.

وهنأ لى - خلال المكالمة - رئيس وزراء ماليزيا الجديد على توليه منصبه، معربا عن تطلعه للعمل معه ومع الحكومة الجديدة لتقوية العلاقات الثنائية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزى - عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة - "إن ماليزيا وسنغافورة، باعتبارهما جارتين مقربتين وشريكين فى رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، تتشاركان الكثير من القواسم المشتركة والتاريخ المتشابك والصلات القريبة والنشطة بين الشعبين".

وأعرب عن تطلعه للاجتماع برئيس الوزراء السنغافورى "فى أقرب فرصة ممكنة" والعمل معا للمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية.

وكان أنور إبراهيم قد أدى أمس الخميس اليمين الدستورية كرئيس جديد للوزراء فى ماليزيا، وذلك خلال مراسم أقيمت بالقصر الملكى فى العاصمة كوالالمبور بحضور ملك البلاد السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.