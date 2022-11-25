عاجل- سلطات دونيتسك: قوات روسيا تتقدم على جميع الجبهات

جدة - نرمين السيد - وكانت صفارات الإنذار انطلقت فى مقاطعتى زابوريجيا وخيرسون، كما حذرت السلطات الأوكرانية من غارات فى مقاطعة خاركوف، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومنذ 10 أكتوبر الماضى، تنفذ روسيا ضربات جوية مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية، لاسيما محطات الطاقة، ردًا على استهداف جسر شبه جزيرة القرم التى ضمتها إلى أراضيها عام 20014.