جدة - نرمين السيد - قال ممثل شركة غاز بروم الروسية، اليوم الجمعة، إن غازبروم تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بحجم 42.4 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سودجا لضخ الغاز، مضيفًا أن أوكرانيا رفضت طلب ضخ الغاز عبر سوخرانوفكا.





ونقلت وكالة "تاس" الرووسية عن ممثل الشركة، قوله إن "غازبروم ستنقل الغاز الروسى عبر الأراضى الأوكرانية بالحجم الذى أكده الجانب الأوكرانى عبر محطة ضخ الغاز سودجا البالغة 42.4 مليون متر مكعب اعتبارا من 25 نوفمبر الجارى. وقد تم رفض طلب محطة ضخ الغاز سوخرانوفكا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غازبروم تزود أوروبا بـ 42.4 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.