العالم اليوم - مطعم سويدي ينتزع لقب الأفضل بالعالم.. تعرف عليه

انتم الان تتابعون خبر مطعم سويدي ينتزع لقب الأفضل بالعالم.. تعرف عليه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - تصدر مطعم "فرانتسن" في ستوكهولم قائمة "لا ليست" لأفضل المطاعم في العالم التي أُعلنت الخميس، متقاسماً المرتبة الأولى مع مطعم الشيف الفرنسي غي سافوا الذي يحمل اسمه ويتبوأ الصدارة للمرة السادسة، ومطعم "برناردان" في نيويورك.

وهذه "أول مرة يتقاسم فيها مطعم من الدول الاسكندينافية المرتبة الأولى بالتساوي مع أسماء أخرى"، و"لم يسبق له أن تبوأ صدارة الترتيب"، بحسب إيلين بياتريني، المديرة العامة لمجموعة "لا ليست".

وتختار المجموعة أفضل المطاعم في العالم استناداً إلى هيئات السياحة والملاحظات النقدية الواردة في أبرز الصحف العالمية.

وجاء في المرتبة الأولى أيضاً مطعما "غي سافوا" الذي يقع في مبنى "لا موني دو باري" و"برناردان" للطاهي إيريك ريبير في نيويورك.

ويحمل مطعم "فرانتسن" الذي يملكه الشيف ولاعب كرة القدم السابق، بيورن فرانتسن، تصنيف 3 نجوم من دليل "ميشلان".

وتبوأ المطعم الفرنسي "غي سافوا" صدارة الترتيب للمرة السادسة بمفرده أو بالتساوي مع آخرين، منذ أن بدأ قبل 8 سنوات إصدار "لا ليست" التي تدرس أوضاع 30 ألف مطعم في 200 بلد وتحظى بمكانة في فرنسا والصين وكوريا واليابان.

وأكد المؤسس المشارك لـ"لا ليست"، يورغ زيبريك، في حديث إلى وكالة فرانس برس أنّ "غي سافوا معروف في فرنسا ويحظى بتقدير الفرنسيين جميعهم ومشهور خارج بلده"، مستشهداً على ذلك بملاحظات صحيفة "نيويورك تايمز" التي تُعدّ "المرجع الأكثر أهمية في وضع التصنيف".

وخلال حفلتها المرتقبة في 28 نوفمبر، تعتزم "لا ليست" تكريم الطاهي الفرنسي ميشال غيرار (89 عاماً) بحضور نحو 15 من تلاميذه؛ من بينهم ألان دوكاس وأرنو دونكيل.