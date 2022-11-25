العالم اليوم - لوقف الإتجار بها.. قائمة حمراء للمقتنيات الثقافية بأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر لوقف الإتجار بها.. قائمة حمراء للمقتنيات الثقافية بأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - نشر المجلس الدولي للمتاحف الخميس "قائمة حمراء طارئة لممتلكات ثقافية معرضة للخطر" في أوكرانيا، بينها مخطوطات قديمة وأيقونات تعود إلى قرون عدة وأعمال حرفية، بهدف مكافحة الإتجار غير المشروع بهذه الممتلكات.

وأمل المجلس الدولي للمتاحف في بيان أن تشكل هذه القائمة مرجعا جيدا "لتحديد الممتلكات الثقافية المنهوبة في أوكرانيا عندما يبدأ التداول بها خلال الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة".

وأضافت الشبكة الدولية التي تضم أطرافا فاعلة في أوساط المتاحف ويغطي نشاطها حوالي 140 بلدا أن مبادرتها "تأتي في الوقت المناسب في ما خصّ مكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي الأوكراني وهو ظاهرة موجودة في المنطقة منذ زمن لكن زادت وتيرتها مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وتابعت: "أثبتت تقارير حديثة حول أعمال نهب كبيرة تعرض لها متحف خيرسون للفنون من القوات الروسية التي انسحبت من المدينة في الحادي عشر من نوفمبر، أن هذا التهديد موجود ويُنفَّذ بصورة منهجية".

القائمة الحمراء