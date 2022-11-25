مصرع 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين جراء حريق فى مبنى سكنى بالصين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن السلطات المحلية أن الحريق اندلع فى مبنى سكنى شاهق بمجتمع سكنى فى حى تيانشان بمدينة أورومتشى، وتمت السيطرة عليه وإخماده، مشيرة إلى أن الحريق الحادث أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

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