العالم اليوم - لا سلام دائم في أوكرانيا.. الناتو يحذر من "سيناريو قادم"

انتم الان تتابعون خبر لا سلام دائم في أوكرانيا.. الناتو يحذر من "سيناريو قادم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، الجمعة، عدم التراجع عن دعم أوكرانيا، قائلا إنه لن يكون ثمة سلام دائم في أوكرانيا في حال انتصرت روسيا.

وأضاف ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي "علينا أن ندعم أوكرانيا حتى نتوصل لحل سياسي للنزاع مع روسيا".

في غضون ذلك، أضاف الأمين العام لحلف الناتو أنه حان الوقت لاستقبال فنلندا والسويد في "الناتو".

وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، قال دبلوماسيون أوكرانيون إن بلادهم لا ترفض التفاوض مع روسيا، لكن المطلوب أولا انسحابها الكامل من جميع الأراضي الأوكرانية "المحتلة مؤقتا".

وشدد هؤلاء الدبلوماسيون في الوقت ذاته في أحاديث خاصة لموقع "دوت الخليج"، على أنه من المستبعد إجراء مفاوضات مع روسيا في ظل المعطيات الحالية على الأرض، وسياسات الحكومة الروسية.

وجاء هذا التأكيد، ردا على تقرير نشرته مؤخرا وسائل إعلام أميركية، بأن إدارة الرئيس جو بايدن، تشجع قادة أوكرانيا بشكل سرى على إبداء انفتاح للتفاوض مع روسيا والتخلى عن رفضهم العلنى للانخراط فى محادثات سلام.