الصومال: إحباط هجوم إرهابى بإقليم جلجدود وسط البلاد

جدة - نرمين السيد - أحبطت القوات المسلحة الصومالية، اليوم الجمعة، هجوما إرهابيًا لعناصر مليشيا الخوارج المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، ضد منطقة "قايب" بمحافظة جلجدود فى ولاية جلمدج الإقليمية وسط البلاد.





وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن القوات الصومالية كبدت العناصر الإرهابية خسائر فادحة فى الأفراد. وتواصل القوات المسلحة الصومالية، ملاحقة الإرهابيين الذين يعانون من ضعف شديد فى قتالهم أمام الجيش فى جنوب ووسط البلاد.

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