موسكو تؤكد ضرورة وضع مراقبة دولية لضمان حماية محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، ضرورة وضع مراقبة دولية فى إطار إنشاء منطقة حماية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية لضمان الالتزام بالاتفاقيات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موسكو تبحث المسألة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.





وشدد أوليانوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - على أن دعوة مباشرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كييف لوقف قصف محطة زابوريجيا النووية من شأنها أن تسهم فى انفراج الوضع.

وأشار إلى أن موظفى الوكالة الذرية فى المحطة يعرفون جيدا من يقصفها، مرجحا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسى، لا يتحدث مباشرة عن سبب القصف بسبب القيود عليه، داعيا إلى تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية.

ميدانيا، أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن ما يقرب من 30 مسلحًا أوكرانيًا لقوا حتفهم خلال المعارك مع مقاتلى منطقة لوجانسك فى اليوم الماضى.

وأضافت الوكالة أنه تم كذلك تدمير 3 ناقلات جند مدرعة، وطائرتين من دون طيار، و14 آلية خاصة.