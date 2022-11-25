وشدد أوليانوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - على أن دعوة مباشرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كييف لوقف قصف محطة زابوريجيا النووية من شأنها أن تسهم فى انفراج الوضع.
وأشار إلى أن موظفى الوكالة الذرية فى المحطة يعرفون جيدا من يقصفها، مرجحا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسى، لا يتحدث مباشرة عن سبب القصف بسبب القيود عليه، داعيا إلى تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية.
ميدانيا، أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن ما يقرب من 30 مسلحًا أوكرانيًا لقوا حتفهم خلال المعارك مع مقاتلى منطقة لوجانسك فى اليوم الماضى.
وأضافت الوكالة أنه تم كذلك تدمير 3 ناقلات جند مدرعة، وطائرتين من دون طيار، و14 آلية خاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو تؤكد ضرورة وضع مراقبة دولية لضمان حماية محطة زابوريجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.