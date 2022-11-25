رئيس الحكومة الجزائرية فى مهمة رسمية بـ النيجر

جدة - نرمين السيد - يشارك أيمن عبد الرحمن، رئيس الحكومة الجزائرية، اليوم الجمعة، فى أعمال القمة الاستثنائية الـ 17 لـ الاتحاد الإفريقى حول التصنيع، والتنوع الاقتصادى ومنطقة التجارة الحرة فى أفريقيا، التى تحتضنها عاصمة النيجر نيامى.





وأوضحت الحكومة الجزائرية، فى بيان لها، أن عبد الرحمن سيشارك بصفته ممثلا عن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وسيكون مرفوقا، خلال هذه القمة، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ووزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير التجارة كمال رزيق. كان وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة قد أكد، خلال مشاركته فى الاجتماع التحضيرى للقمة، على الحاجة إلى تسريع عملية التصنيع فى أفريقيا مع التركيز على القطاعات الرئيسية الهامة لمستقبل القارة، والتى تشمل إمدادات الطاقة، والأعمال التجارية والزراعية، والإنتاج الدوائى، وهى قطاعات تعانى فيها أفريقيا من ضعف هيكلى، وتحتاج إلى معالجة عاجلة.

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