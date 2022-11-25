العالم اليوم - بهذه القيمة "أبل" ترغب بالاستحواذ على "الشياطين الحمر"

انتم الان تتابعون خبر بهذه القيمة "أبل" ترغب بالاستحواذ على "الشياطين الحمر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وكان مانشستر يونايتد قد طرح في البورصة عام 1991، وكانت قيمته 6.7 مليون جنيه استرليني، ثم اشتراه الملياردير الأميركي مالكولم غليزرز عام 2005، ويواجه المالك الحالي موجة استياء من عشاق النادي ومشجعيه، حسبما قالت صحيفة ديلي ستار، ما أدى إلى عرض النادي للبيع.

وقال التقرير إن صفقة شراء النادي الإنجليزي قد تكلف شركة أبل 6.9 مليار دولار في حال كتب لها النجاح.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لأبل، يرغب باكتشاف فرص امتلاك مانشستر يونايتد، وما يمكن أن تقدمه إلى الشركة، وقد يعقد كوك محادثات مع البنوك المكلفة بالإشراف على البيع.

وربما تتضمن خطة كوك قيام أبل تمويل بناء ملعب جديد ومتطور ليكون الملعب الأفضل في العالم.

وقالت ديلي ستار إن عائلة غليزرز المالكة قد طلبت في البداية 8.25 مليار دولار مقابل التخلي عن النادي، لكنها تراجعت عن ذلك بعد أن قيل لها إن هذا السعر المطلوب مرتفع جداً، ولا يمت للواقع بصلة.

ويبدو أن صحيفة ديلي ستار هي المصدر الأصلي لهذه القصة، وقد نقلت عنها وسائل إعلام أخرى هذه الأنباء، التي أشارت إلى رغبة أبل بالاستثمار في عالم كرة القدم من خلال شراء النادي الملقب بالشياطين الحمر.