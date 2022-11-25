أوكرانيا: القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على منطقة زابوروجيا

جدة - نرمين السيد - وكتب ستاروخ منشورا عبر موقع "تليجرام" الإلكترونى، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن "الروس استهدفوا مرة أخرى ضواحى زابوروجيا بصاروخ. ويجرى التحقيق فى تفاصيل الهجوم".

وأوضح المسئول الأوكرانى أن القوات الروسية هاجمت أيضا الإقليم ليلة أمس، وأن صواريخها أصابت منطقة قريبة من المستشفى العام.

فى السياق ذاته، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية منذ قليل أن وحدات من قوات الدفاع الوطنى صدت على مدار الـ 24 ساعة الماضية هجمات من جانب القوات الروسية فى المناطق القريبة من إقليمى دونيتسك ولوهانسك بجنوب البلاد.

وذكرت الهيئة - فى بيان لها - أن القوات الروسية شنت فى الوقت نفسه 6 هجمات صاروخية و14 غارة جوية و14 هجوما بالمدفعية الثقيلة من طراز MLRS على مواقع لقوات الدفاع وأهداف مدنية.