وزير الدفاع الأوكرانى: الحكومة الكرواتية توافق على تدريب جنود أوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وقال ريزنيكوف - فى تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "وافقت حكومة كرواتيا على قرار لتدريب الجيش الأوكرانى على أراضيها".

وأفادت "يوكرين فورم" بأن وزير الدفاع الأوكرانى وجه الشكر لرئيس الوزراء الكرواتى أندريه بلينكوفيتش، ووزير دفاعه ماريو بانوتشيتش على دعمهما المستمر لكييف"، موضحة أن زغرب تدرس خيارين لمساعدة أوكرانيا هما؛ تدريب الجيش الأوكرانى على أراضى كرواتيا، وإرسال مدربين كرواتيين إلى أراضى دولة ثالثة لتدريب الأوكرانيين.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.