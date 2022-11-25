جروسى: خبراء الطاقة الذرية يصلون محطات النووى الأوكرانية لبحث سبل الدعم

جاء ذلك فى رسالة فيديو نشرها جروسى عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، ونقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، التى أشارت إلى أن أوكرانيا طلبت، فى الآونة الأخيرة، من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقدم الدعم والمساعدة لها فى حماية جميع محطاتها للطاقة النووية، خاصة تلك المتواجدة فى أقاليم زابوروجيا وريفنى وخميلنيتسكى وجنوب البلاد وتشرنوبيل.
وقال جروسى - فى رسالته - "لقد بدأت هذه المساعدة. يجب أن نفعل كل شيء لمنع وقوع حادث نووى فى أى من هذه المنشآت النووية، الأمر الذى لن يؤدى إلا إلى زيادة المعاناة الرهيبة التى نشهدها بالفعل فى أوكرانيا".
وأضاف "أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا فى موقع محطة زابوروجيا للطاقة الذرية منذ بداية سبتمبر الماضى، لتقديم الدعم والمساعدة لموظفى المحطة".. مشيرا إلى إحراز تقدم ملحوظ فى إنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين حول المحطة.
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