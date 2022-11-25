العالم اليوم - بفيديو ناري.. رينادر أشعل حماس "الأخضر" أمام رفاق ميسي

انتم الان تتابعون خبر بفيديو ناري.. رينادر أشعل حماس "الأخضر" أمام رفاق ميسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 10:24 صباحاً - أظهر فيديو نشره حساب المنتخب السعودي على "تويتر" يظهر كواليس يوم المباراة التاريخية للمنتخب السعودي أمام الأرجنتين وما قاله المدرب الفرنسي هيرفي رينارد للاعبين بغرف تبديل الملابس قبل اللقاء في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم قطر 2022.

وحقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا أمام الأرجنتين بثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري مقابل هدف وحيد للأرجنتين أحرزه ليونيل ميسي، الثلاثاء الماضي.

وشهدت الكواليس قبل المباراة محاضرة تحفيزية من رينارد، إذ جاء ضمن حديثه: "انظر إلى الشخص الجالس بجوارك في المحاضرة؟، هل عندك ثقة به؟، نعم! لأنك تعلم أنه يعمل كل شيء من أجلك، وأنت ستعمل كل شيء من أجله".

وأضاف: "بعد 20 سنة ستذكرون كأس العالم هذا وربما ستشاهد أحدا في الشارع ويقول لك نعم أتذكر المباراة لقد كانت مباراة رائعة نعم هذه المباراة أمامنا، 10 أيام على نهاية دور المجموعات هذه فرصة حياتكم بعد ذلك سيفوت الأوان".

واستطرد: "هذا الصباح هناك 35 مليون مواطن سعودي يدعون لكم اليوم وتعلمون أنهم يدعون لكم بعض من عائلاتكم سيكون في المدرجات اليوم وبعضهم سيكون خلف الشاشات لأن الحياة ستتوقف اليوم في السعودية الساعة الواحدة ظهرا ستتوقف الحياة وسيركزون عليكم هل تتخيلون أن نحني رؤوسنا للأسفل ونستسلم؟ هذا مستحيل".

كذلك ألقى سلمان الفرج، قائد الأخضر، كلمة على اللاعبين قبل المباراة، محفزًا إياهم: "تلعب عشان بلدك، عشان وطنك، اترك النتيجة على جنب، في علم الغيب، الجماهير جاءت لهنا ليس من أجلك، لكن من أجل البلد".

ووقتما خرج الأخضر متأخرًا بهدف وحيد، انفعل رينارد على اللاعبين، متعجبًا من طريقة تعاملهم في الملعب ووقوفهم للدفاع فقط، دون أمل لتحقيق الفوز، متسائلا عما إذا كانوا قد جاءوا لالتقاط بعض الصور التذكارية فقط مع ميسي أسطورة الأرجنتين.

مباراة بولندا

يلتقي المنتخب السعودي منتخب بولندا في المباراة المقبلة، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية.

شهدت الحصة التدريبية تواجد بعض عوائل وأصدقاء اللاعبين لمتابعة الحصة التدريبية والالتقاء بعوائلهم وتناول وجبة العشاء في مقر معسكر الأخضر في "منتجع سيلين".

واصل اللاعب سلمان الفرج برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب رياض شراحيلي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، يليه منتخبا بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، وأخيرًا التانجو يتذيل دون أي نقاط.