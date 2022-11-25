الاتحاد الأوروبى يجدد دعوته لإنهاء العنف ضد المرأة فى جميع أنحاء العالم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمى بمناسبة الاحتفال باليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة الذى يوافق 25 نوفمبر من كل عام.
وأشار الاتحاد إلى أن العنف ضد المرأة يحدث فى كل بلد، والحقائق مروعة فى الاتحاد الأوروبى وجميع أنحاء العالم؛ حيث تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدى أو الجنسى وتتعرض واحدة من كل خمس فتيات اليوم للاعتداء الموجه ضد الأطفال، كما أن العنف على الإنترنت آخذ فى الارتفاع، حيث تتعرض واحدة من كل اثنتين من الشابات للعنف الإلكترونى القائم على النوع الاجتماعى.
وأدان جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، فمن غير المقبول فى القرن ال(21) استمرار تعرض النساء والفتيات للإيذاء أو التحرش أو الاغتصاب أو التشويه أو الإكراه على الزواج.
وأبرز البيان مقترحا قدمته المفوضية الأوروبية فى مارس الماضى بشأن سن قواعد جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما فى ذلك إجراءات عبر الإنترنت، فيما أعلنت المفوضية اليوم فى بيانها إنشاء رقم اتصال ساخن لتقديم المساعدة لضحايا العنف ضد المرأة وهو 116016.
وأعرب الاتحاد الأوروبى - فى ختام بيانه - عن تضامنه مع النساء والفتيات وضحايا العنف والناجيات منه، مؤكدا عزمه مواصلة دعم المجتمع المدنى ومنظمات حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان للمطالبة بالمساءلة.
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