العالم اليوم - رويترز: أفيردا الإماراتية تدرس بيع حصة بأعمالها

انتم الان تتابعون خبر رويترز: أفيردا الإماراتية تدرس بيع حصة بأعمالها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - ذكرت مصادر لوكالة رويترز أن شركة أفيردا التي تتخذ من دبي مقرا، أحد أكبر شركات إدارة النفايات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتزم بيع حصة في أعمالها.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها إن الشركة تعمل مع بنك موليس لترتيب عملية البيع التي من المتوقع أن تكون حصة أغلبية.

تأسست أفيردا في لبنان، وتقدم خدمات لعملاء القطاعين العام والخاص وتغطي نحو 12 مليون من السكان في ثمانية بلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتملك شركة جروث جيت كابيتال الاستثمارية حصة أقلية في أفيردا بعد أن استحوذت في 2008 على حصة 33.3 بالمئة من الشركة التي ينصب نشاطها الأساسي على تنظيف وجمع وإعادة تدوير النفايات.

وأجرت الشركة محادثات بخصوص اكتتاب عام عبر اندماج مع شركة بتر وورلد أكويزيشن كورب هذا العام، لكنها تخلت عن الفكرة في وقت لاحق. ثم درست طرحا عاما أوليا في الإمارات أو السعودية. كما بحثت الشركة عملية طرح عام أولي في 2019، إذ ذكرت المصادر حينئذ أن قيمة الشركة قد تصل إلى ما بين 600 و700 مليون دولار.

وإدارة النفايات من المجالات الرئيسية التي تركز عليها حكومة الإمارات التي قالت إنها تسعى إلى خفض التأثيرات السلبية للمدن على البيئة عبر التركيز على جودة الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها.