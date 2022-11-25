العالم اليوم - زيادة إنتاج السيارات في بريطانيا مع ارتفاع الصادرات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - قال اتحاد مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا الجمعة إن إنتاج السيارات البريطانية ارتفع 7.4 بالمئة في أكتوبر عنه قبل عام، مدفوعا بزيادة صادرات الطرز الفاخرة والمتخصصة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي.

وأضاف الاتحاد أن 69524 سيارة صُنعت في بريطانيا في أكتوبر، أكثر من الشهر نفسه من العام الماضي، لكنها لا تزال أقل 48.4 في المئة من مستويات 2019.

وأفاد الاتحاد بأن شركات صناعة السيارات في بريطانيا ما زالت تتأثر بنقص الرقائق عالميا ومشاكل سلاسل التوريد.

وقال مايك هاوز الرئيس التنفيذي للاتحاد "العودة إلى الزيادة في إنتاج السيارات في المملكة المتحدة في أكتوبر أمر مرحب به- على الرغم من أن الإنتاج لا يزال منخفضا بشدة عن مستويات ما قبل كوفيد وسط اضطراب إمدادات المكونات".

وأضاف "إعادة القطاع إلى المسار الصحيح في عام 2023 يمثل أولوية، بالنظر إلى الوظائف والصادرات والمساهمة الاقتصادية التي تدعمها صناعة السيارات".

وقال اتحاد مصنعي وتجار السيارات إن جزءا كبيرا من الإنتاج، نحو 81 في المئة، في أكتوبر توجه إلى الخارج، وبشكل أساسي إلى الاتحاد الأوروبي، فيما ذهب جزء أقل إلى دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا وتركيا.

وأنتجت مصانع السيارات البريطانية رقما قياسيا بلغ 61339 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات منذ عام حتى الآن، بزيادة قدرها 16.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.