العالم اليوم - فيديو لحريق هائل بالصين.. النيران التهمت أجساد 10 أشخاص

انتم الان تتابعون خبر فيديو لحريق هائل بالصين.. النيران التهمت أجساد 10 أشخاص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 9 آخرون في حريق شبّ في شقة بإقليم شينجيانغ غربي الصين، الخميس.

وذكر التلفزيون الصيني الحكومي، أن الحريق اندلع في الطابق الخامس عشر من مبنى مرتفع في أورومتشي، عاصمة شينجيانغ، ثم امتد إلى طوابق أعلى.

‬وقالت وسائل إعلام رسمية، إن السكان المقيمين في المبنى تمكنوا من النزول إلى الطابق‭ ‬السفلي.

ويعد الحريق الثاني من نوعه في الصين خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أودى حريق في مصنع بمدينة أنيانغ بوسط الصين بحياة 38 شخصا هذا الأسبوع أيضا.

ويخضع إقليم شينجيانغ الشاسع لتدابير الوقاية الشاملة من كوفيد-19، على الرغم من أن التلفزيون الصيني قال إن المبنى السكني يقع في مجمع مصنّف على أنه منخفض المخاطر، وهو مصطلح يستخدم للمناطق التي لا توجد بها حالات كوفيد.‭