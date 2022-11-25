لجنة دولية: أكثر من 15 ألف شخص فقدوا خلال الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية أمس الخميس، أن اللجنة -التى تتخذ من لاهاى مقراً لها وتأسست فى أعقاب حروب البلقان فى التسعينيات- قد افتتحت مكتباً لها فى العاصمة الأوكرانية كييف فى شهر يوليو الماضي؛ لمساعدة أوكرانيا على توثيق وتعقب الأشخاص المفقودين.
ونقلت الشبكة عن "ماثيو هوليداي"، مدير برنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين فى أوروبا، قوله: إنه "من غير الواضح عدد الأشخاص الذين تم نقلهم قسراً أو المحتجزين فى روسيا أو الذين لا يزالون على قيد الحياة ومنفصلين عن أفراد عائلاتهم أو ماتوا ودُفنوا فى مقابر مؤقتة".
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