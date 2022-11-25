العالم اليوم - "وحش روسيا البحري" يطلق صواريخ من تحت الماء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 08:22 صباحاً - أطلقت أحدث غواصة روسية تعمل بالديزل والكهرباء تابعة لأسطول المحيط الهادئ، صواريخ "كاليبر" من تحت الماء على أهداف بحرية وساحلية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أطلقت من الغواصة (ماغادان) صواريخ (كاليبر) من تحت الماء على أهداف بمياه بحر اليابان".

وأوضح البيان أن "الصاروخ الأول أصاب هدفا بحريا بنجاح، وهو محاكاة لاستهداف سفينة في مياه البحر لعدو افتراضي".

أما الصاروخ الثاني فقد أصاب هدفا خارج المياه في ميدان سوركوم التكتيكي في إقليم خاباروفسك، علما أن مدى الهدف بلغ ألف كيلومتر، وفق بيان وزارة الدفاع.

الوحش البحري "ماغادان"