بوتين: سنرسل مزيدا من الأقمار الصناعية إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس، جاء ذلك خلال زيارة بوتين لمعرض التقنيات التطبيقية للذكاء الاصطناعى، وهو معرض للحلول التقنية المتقدمة، يقام فى إطار المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى 2022.

وقالت الوكالة، إنه بوتين اطّلع على المشاريع فى مختلف المجالات، بما فى ذلك الرصد البيئى للمناطق النائية، كما أعرب مؤلفو المشروع عن أسفهم لأن "العقبة الخطيرة الوحيدة هى الوصول إلى صور القمر الصناعى"، لأنهم مضطرون حاليا للاعتماد فقط على البيانات الأجنبية ذات الوصول المفتوح لذلك، طلبوا من الرئيس أن يجعل صور الأقمار الصناعية الروسية - سواء الحالية أو المؤرشفة - أكثر سهولة.

وأضاف الرئيس الروسى: "سنعمل بالتأكيد على زيادة كوكبة الأقمار الصناعية، وأن الطلب تم سماعه وفهمه".

وشهد بوتين تقنية أخرى تساعد فى توفير الوقود أثناء زراعة الحقول من خلال إنشاء طريق مثالى لمعدات الزراعة، كما شاهد عرضا تقديميا للمشروع المشترك للروبوت الصناعى إيدوس للحام القوسى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى.

وقال: "للأسف، فإن التقنيات الروبوتية الصناعية أقل تواترا فى روسيا منها فى كوريا الجنوبية، ولدى روسيا الآن فرصة لإصلاح ذلك الوضع الحالى يجبرنا على إنتاج كل شيء بأنفسنا بدلا من الشراء عبر صفقة".