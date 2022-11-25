العالم اليوم - الذهب يتلقى دعما من تراجع الدولار ويتجه لتسجيل مكسب أسبوعي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 07:20 صباحاً - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا الجمعة، ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي، إذ تلقت دعما من تراجع الدولار بفعل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبطئ قريبا وتيرة رفع معدلات الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1758.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 0223 بتوقيت غرينتش، وارتفع 0.5 في المئة حتى الآن هذا الأسبوع. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المئة إلى 1758.30 دولار.

واستقرت الفضة عند 21.51 دولار، لكنها ارتفعت بنحو ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع.

وأظهر محضر اجتماع الأول والثاني من نوفمبر، أن "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسة في المركزي الأميركي اتفقت على أنه "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبا" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ووضع هذا الدولار على مسار انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

وأعلن المركزي الأميركي رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن معدلات الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.

ولم يشهد البلاتين تغيرا يذكر عند 988.08 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1883.40 دولار.