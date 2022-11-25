صحيفة أمريكية: حزبا الكونجرس يمكنهما الاتفاق حول جمهورى بدلا من بيلوسى

جدة - نرمين السيد - قوضت نتيجة انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى فرصة نانسى بيلوسى للاستمرار فى قيادة مجلس النواب بعد أن حصل الأعضاء الجمهوريون على الأغلبية بـ 222 مقعدًا، فيما حصد الديمقراطيون 213 مقعدًا، كما أن هناك نائبين تجرى الآن المراحل النهائية فى عد الأصوات ومن المعتقد أنهم سيكونان جمهوريين.





وتقول صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه على الرغم من أن تدخل الحزب ذى العضوية الأقل فى اختيار رئيس البرلمان لم يحدث من قبل، إلا أن الدستور يوفر فرصة لاختيار رئيس بتأييد كلا الحزبين، وباغتنام هذا الخيار، يمكن لـ بيلوسى إقناع زملائها باقتراح جمهورى مميز لهذا الدور.

ومن الواضح أنها لن تفعل ذلك بدون دعم التجمع الديمقراطى وخليفتها كزعيم للحزب، والذى يتوقع على الأرجح أن يكون النائب حكيم جيفريز.

بالنسبة إلى جيفريز، سيقدم الاقتراح خيارًا واضحًا بين العمل مع رئيس برلمان جمهورى مستقل منفتح على التعاون بين الحزبين ومواجهة الاحتكاك الذى طال أمده مع زعيم حزبى بشدة، من المفترض أن يكون النائب كيفن مكارثى (جمهورى)، هو الاختيار الأفضل لأكثر من شخص.

علاوة على ذلك، فى كل من انتخاب رئيس مجلس النواب وفى التصويت التشريعى اللاحق، فإن العرض الديمقراطى لدعم جمهورى محترم على الصعيد الوطنى كرئيس لمجلس النواب من شأنه أن يوفر نقطة تجمع لأعضاء مجلس النواب المعتدلين فى الحزب الجمهورى لتشكيل تحالفات.

سيؤدى إنشاء هذا النمط إلى زيادة إمكانية وجود أغلبية متقاربة عبر الأحزاب حول قضايا معينة، والأهم من ذلك، تعزيز نفوذ الجمهوريين الأكثر اعتدالًا فى التعامل مع زعيمهم.

كما يجب أن يكون المرشح شخصًا نال احترام الطرفين وأظهر التزامًا بإيجاد أرضية مشتركة بين الحزبيين، كلما أمكن ذلك.