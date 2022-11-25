انتخابات الإعادة فى أمريكا .. الجمهوريون يتقدمون لحصد باقى مقاعد النواب

جدة - نرمين السيد - وكان الديمقراطيون قد فازوا بالأغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى والحفاظ على السيطرة على عدد من المقاعد الرئيسية فى مجلس النواب، لكن الجمهوريين فى الأسبوع الماضى تجاوزوا بفارق ضئيل عتبة 218 مقعدًا فى مجلس النواب.

والآن، بعد مرور أكثر من أسبوعين على الانتخابات النصفية، لا يزال هناك سباقان فى مجلس النواب فى كاليفورنيا وكولورادو.

وإذا صمد الحزب الجمهورى الحالى، فسيحصل الجمهوريون على 222 مقعدًا فى مجلس النواب، بينما سيحصل الديمقراطيون على 213 مقعدًا.

ففى الدائرة 13 فى كاليفورنيا، تقدم الجمهورى جون دوارتى على عضو مجلس الولاية السابق الديمقراطى آدم جراى بأقل من 600 صوت، مع فرز 99 بالمائة من الأصوات.

وفى الدائرة الثالثة فى كولورادو، بعد فرز 99 فى المائة من الأصوات، ارتفعت الأصوات لصالح النائبة الجمهورية لورين بويبرت بنحو 550 صوتًا على منافسها الديمقراطى آدم فريش، وهو هامش ضئيل للغاية أدى إلى بدء عملية إعادة فرز الأصوات بموجب قواعد انتخابات كولورادو.

كان فريش فى مرحلة ما يتقدم على بويبرت المدعومة من ترامب بفارق 64 صوتًا والتى كان من المتوقع أن تفوز بالانتخابات بسهولة.