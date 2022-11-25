العالم اليوم - مسلحون يخطفون 60 شخصا شمال غربي نيجيريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 02:26 صباحاً - خطف مسلحون ما لا يقل عن 60 شخصا في منطقة نائية بولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا، معظمهم من النساء، حسبما قال سكان، الخميس.

ووقعت المأساة أثناء احتفال ديني، وذلك في أحدث موجة من عمليات الخطف في الولاية.

وتنتشر العصابات المسلحة في أنحاء شمال غربي نيجيريا، حيث تعمد إلى السرقة أو الخطف من أجل الحصول على فدى، ويتزايد العنف مع فشل قوات الأمن في وقف الهجمات في كثير من الأحيان.

وأثار ذلك مخاوف بشأن ما إذا كان سكان المنطقة سيتمكنون من التصويت في انتخابات فبراير الرئاسية، لاختيار خليفة للرئيس محمد بخاري، الممنوع دستوريا من الترشح مرة أخرى.

وقال اثنان من السكان إن مسلحين على دراجات نارية وصلوا إلى قرية ماغامي تاندو بمنطقة كاورا نامودا مساء الأربعاء، وأطلقوا النار بشكل متقطع.

وأفادا أن 19 شخصا قتلوا الثلاثاء، عندما هاجم مسلحون بلدة ريوجي بمنطقة زورمي في زامفارا، المتاخمة لكاورا نامودا.

ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم شرطة زامفارا محمد شيخو للتعليق.