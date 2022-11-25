الكرملين: بوتين يدعم الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة فى شمال العراق

وذكر الكرملين فى بيان أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، أن الجانبين تبادلا الآراء بشأن تصاعد التوترات فى شمال العراق، وتحدث الرئيس الروسى لصالح حل أى قضايا ناشئة بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وأضاف البيان أن بوتين والسودانى اتفقا على مواصلة التواصل بين البلدين على مختلف المستويات.
وأعلنت السلطات التركية فى 20 نوفمبر الجارى أنها شنت غارات جوية على قواعد المسلحين الأكراد فى شمال سوريا وشمال العراق، كما أعلنت أن هذه القواعد اُستخدمت لشن هجمات على تركيا.
واستهدفت تلك الغارات قواعد حزب العمال الكردستانى والميلشيات الكردية السورية التى تقول تركيا إنها جناح من حزب العمال الكردستانى.
جاء ذلك بعد تفجير قنبلة قتلت ستة أشخاص وأصابت أكثر من ثمانين آخرين فى شارع مزدحم فى إسطنبول نهاية الأسبوع الماضى.
ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن التفجير بعد، على الرغم من أن تركيا ألقت باللوم على المسلحين الأكراد فى الحادث، لكن حزب العمال الكردستانى وقوات سوريا الديمقراطية نفيا تورطهما فيه.
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