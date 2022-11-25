السفير الفلسطينى فى فيينا يدين أعمال العنف والاستيطان الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - أدان السفير صلاح عبد الشافى سفير فلسطين فى فيينا استمرار أعمال العنف والاستيطان الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، لافتا إلى صمود الشعب الفلسطينى وتواصل كفاحه حتى تحرير أراضيه.





جاء ذلك فى احتفال السفارة الفلسطينية فى فيينا، اليوم الخميس، باليوم الوطنى للبلاد والذى أقيم فى مقر الأكاديمية الدبلوماسية النمساوية. شارك فى الاحتفال عدد من السفراء العرب والأجانب والشخصيات الحزبية النمساوية وقيادات فى المنظمات الدولية العاملة فى فيينا. وكان السفير عبد الشافى فى مقدمة مستقبلى ضيوف الحفل حيث تم عزف السلام الوطنى الفلسطينى، وألقى كلمات بالإنجليزية والألمانية للترحيب بالحضور.

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