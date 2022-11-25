العالم اليوم - مصر تشتري أول شحنة قمح أوكراني منذ بدء الحرب

انتم الان تتابعون خبر مصر تشتري أول شحنة قمح أوكراني منذ بدء الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - قال تجار لـ"رويترز" إن الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اشترت على الأرجح 175 ألف طن من القمح، الخميس، عبر محادثات خاصة مع موردين.

ويشمل ذلك أول مشتريات للهيئة من القمح الأوكراني، منذ بدء الهجوم العسكري الروسي عليها في فبراير الماضي.

وأضاف التجار أن المفاوضات لا تزال جارية، ومن المحتمل أن تشتري الهيئة المزيد.

وذكر التجار أيضا أن الهيئة اشترت على الأرجح 60 ألف طن من القمح الروسي من شركة "سولاريس"، بسعر 361 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

وكانت مصر قد ألغت أحدث مناقصة لها لشراء القمح، ويعتقد أنها اشترت في الآونة الأخيرة أكثر من 600 ألف طن من القمح الروسي عبر محادثات مباشرة مع تجار.

واختارت القاهرة هذا العام شراء القمح من خلال محادثات خاصة مع التجار بدلا من المناقصات، حيث قال وزير التموين في سبتمبر إن هذا الخيار يضمن أسعارا أكثر جاذبية.