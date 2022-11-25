العالم اليوم - إيلون ماسك يقرر "العفو" عن حسابات "تويتر" المجمدة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - أعلن إيلون ماسك مالك "تويتر"، الخميس، أنه قرر بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصة واستمر 24 ساعة، إصدار "عفو عام" عن الحسابات المجمدة على الموقع.

وقال ماسك في تغريدة: "الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل".

وكانت تغريدة الخميس استكمالا لتغريدة سابقة نشرها الأربعاء، وطلب فيها من المغردين أن يجيبوا في استفتاء على سؤال: "هل يفترض بتويتر أن يمنح عفوا عاما عن الحسابات المجمدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريدا عشوائيا فاضحا؟".

وأجاب 72.4 بالمئة من المغردين على سؤال ماسك بـ"نعم"، في حين أجاب 27.6 بالمئة منهم بـ"لا".