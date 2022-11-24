زيلينسكى: لن يكون هناك حل للصراع دون انسحاب روسيا من أراضى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى إن الهجمات على البنية التحتية المدنية تؤكد أن موسكو ليست لديها نية للتفاوض لإنهاء الحرب حسبما أفادت قناة فرانس 24 مساء اليوم الخميس. وأضاف الرئيس الأوكرانى أن المساعى إلى حل لا يشمل استعادة شبه جزيرة القرم هى مضيعة للوقت، على حد تعبيره.

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