العالم اليوم - إنذار برازيلي مبكر بالمونديال.. وهدف على طريقة "كابتن ماجد"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 11:12 مساءً - أرسلت البرازيل إنذارا مبكرا للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022، بعد أداء قوي وفوز بهدفين نظيفين على صربيا، الخميس، في المجموعة السابعة.

وسجل ريتشارلسون هدفي فريقه، من بينهما تسديدة رائعة بضربة خلفية من الوضع طائرا على طريقة حلقات الأطفال الشهيرة "كابتن ماجد".

ودفع لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي مساعي بلاده نحو الفوز بالمونديال للمرة السادسة، حيث يمتلك "راقصو السامبا" 5 ألقاب.

وقاد ريتشارلسون خط هجوم رباعيا مخيفا، حيث هز الشباك في الدقيقة 62 بعد أن تصدى الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش لتسديدة غيرت مسارها من فينيسيوس جونيور، بعد أداء رائع من نيمار.

وعادل هدف ريتشارلسون الثاني بعضا من الأهداف العظيمة في تاريخ البرازيل الثري.

فبعد تمريرة سريعة، استلم ريتشارلسون الكرة وأدار جسده ليتعامل معها بقدمه اليمنى، مطلقا تسديدة لا يمكن إيقافها، ليدفع الجمهور في استاد "لوسيل" إلى احتفالات صاخبة.

ويملك المهاجم المتألق الآن 9 أهداف مع البرازيل هذا العام.