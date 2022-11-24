العالم اليوم - مدرب غانا غاضبا: رونالدو سجل بهدية من الحكم

انتم الان تتابعون خبر مدرب غانا غاضبا: رونالدو سجل بهدية من الحكم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 11:12 مساءً - أبدى المدير الفني لمنتخب غانا أوتو أودو غضبه من قرار الحكم المثير للجدل، بعد احتساب ركلة جزاء لمصلحة البرتغال في مباراة المنتخبين بكأس العالم، الخميس.

وهزم المنتخب الأوروبي نظيره الإفريقي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، واستهلت البرتغال أهدافها بركلة جزاء تسبب فيها وسددها كريستيانو رونالدو.

واحتسب حكم اللقاء الأميركي من أصل مغربي إسماعيل الفتح ركلة جزاء، إثرسقوط رونالدو بعد احتكاك طفيف للغاية بالكتف مع محمد ساليسو.

ورفض الحكم العودة إلى تقنية الفيديو، رغم إلحاح لاعبي منتخب "النجوم السوداء".

ولم يكن مدرب غانا في حالة مزاجية تسمح له بأن يكون مجاملا في حديثه، وقال عن احتساب ركلة الجزاء: "كان قرارا خاطئا. كان في الواقع خطأ ضدنا".

وتابع أودو: "إذا سجل أحد هدفا فتهانينا. لكن هذه كانت هدية. هدية خاصة من الحكم".

ورفض المدير الفني للبرتغال فرناندو سانتوس تلميحات نظيره الغاني بأن قرار ركلة الجزاء كان غير صحيح.

وقال: "إذا أخبر حكم الفيديو المساعد الحكم بأنه يجب أن يلقي نظرة، فسوف يلقي نظرة. إذا لم يتصل حكم الفيديو المساعد بالحكم فذلك لأنهم شاهدوا الصور ولم يكن هناك ما يراه".

وتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة الثامنة بـ3 نقاط، مقابل نقطة لكل من كوريا الجنوبية وأوروغواي، وتتذيل غانا الترتيب من دون رصيد.