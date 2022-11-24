العالم اليوم - رونالدو أطاح ببيليه وميسي.. ما هو الرقم التاريخي؟

انتم الان تتابعون خبر رونالدو أطاح ببيليه وميسي.. ما هو الرقم التاريخي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 10:14 مساءً - انفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليلة الخميس، برقم قياسي تاريخي، أزاح به أساطير الكرة مثل البرازيلي بيليه والأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأصبح رونالدو اللاعب الوحيد بالتاريخ، الذي يسجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، وذلك بعد هدفه في مرمى غنا مساء الخميس.
وتجاوز رونالدو بذلك أساطير اللعبة، مثل البرازيلي بيليه والأرجنتيني ليونيل ميسي، اللذان سجلا في 4 نسخ مونديالية فقط.
وسجل رونالدو في مونديال 2006 (هدف واحد) ومونديال 2010 (هدف واحد) ومونديال 2014 (هدف واحد) ومونديال 2018 (4 أهداف) والآن هدف في مونديال 2022.
وتجاوز رونالدو 4 لاعبين، سجلوا في 4 نسخ من كأس العالم فقط، وهم:
- البرازيلي بيليه سجل في 1958 و1962 و1966 و1970.
- الألماني أوفه زيلر سجل في 1958 و1962 و1966 و1970.
- الألماني ميروسلاف كلوزه سجل في 2002 و2006 و2010 و2014.
- الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل في 2006 و2014 و2018 و2022.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رونالدو أطاح ببيليه وميسي.. ما هو الرقم التاريخي؟ .. في رعاية الله وحفظة