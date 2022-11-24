العالم اليوم - رونالدو أطاح ببيليه وميسي.. ما هو الرقم التاريخي؟

انتم الان تتابعون خبر رونالدو أطاح ببيليه وميسي.. ما هو الرقم التاريخي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 10:14 مساءً - انفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليلة الخميس، برقم قياسي تاريخي، أزاح به أساطير الكرة مثل البرازيلي بيليه والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأصبح رونالدو اللاعب الوحيد بالتاريخ، الذي يسجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، وذلك بعد هدفه في مرمى غنا مساء الخميس.

وتجاوز رونالدو بذلك أساطير اللعبة، مثل البرازيلي بيليه والأرجنتيني ليونيل ميسي، اللذان سجلا في 4 نسخ مونديالية فقط.

وسجل رونالدو في مونديال 2006 (هدف واحد) ومونديال 2010 (هدف واحد) ومونديال 2014 (هدف واحد) ومونديال 2018 (4 أهداف) والآن هدف في مونديال 2022.

وتجاوز رونالدو 4 لاعبين، سجلوا في 4 نسخ من كأس العالم فقط، وهم: