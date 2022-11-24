العالم اليوم - المغرب.. تضامن واسع مع مشجع تعرض للتنمر بسبب أسنانه

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. تضامن واسع مع مشجع تعرض للتنمر بسبب أسنانه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 09:16 مساءً - تعرض مشجع مغربي خلال مباراة المنتخب المغربي وكرواتيا، الأربعاء، في ملعب "البيت" في قطر، لموجة من التعليقات الساخرة والمتنمرة من قبل أجانب ومغاربة.

وظهر الرجل الذي يبدو في الخمسينات من عمره وهو يهتف بالتشجيعات في المدرجات، رافعا علم المغرب، في لحظة تلقائية التقطتها عدسات الكاميرا. وتلقف عدد من المتابعين هذه اللقطة بكثير من السخرية بسبب شكل أسنانه، الذي ظهر بسن واحدة.

جدل في مواقع التواصل

وقال تعليق انتشر كالنار في الهشيم، "كان على المشجع إصلاح شكل أسنانه عوض الذهاب للتشجيع"، في إشارة لتكلفة السفر التي كان يمكن أن يستثمرها في إصلاح أسنانه.

وأثار هذا التعليق جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تضامن عدد كبير من المغاربة مع المشجع، الذي انتشرت صورته بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ووقع المشجع ضحية للتنمر.

تضامن واسع

ورد أحد المتضامنين قائلا: "هناك بعض الناس تهتم بأتفه الأمور. لماذا تستهزؤون بأسنان الرجل، ألا تتعبون من التنمر؟!"

وأضاف آخر: "عيب عليكم، هذا أخونا، وهو مشجع مغربي في منتهى السعادة بتشجيع المنتخب. عوض الاستهزاء به، لماذا لا تشاطرونه فرحته".

وجاء في تعليق لمُغرد آخر: "الرجل قطع كل هذه المسافة لتشجيع الأسود وعيناه تفيضان بحب الوطن، هناك من لم يخرج من بيته حتى ويهاجم الناس من خلف هاتفه".

وانتزع المنتخب المغربي نقطة ثمينة من نظيره الكرواتي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، عندما أرغمه على التعادل السلبي الأربعاء، في مباراة قليلة الفرص، على ملعب البيت في الخور في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ضمن مونديال قطر لكرة القدم 2022.

ويواجه أسود الأطلس منتخب بلجيكا المنافس الأصعب في المعادلة الأحد المقبل، وسيختتم مبارياته في دور المجموعات ضد كندا.