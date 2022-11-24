العالم اليوم - أنشيلوتي يشيد بالسعودية وتونس: هذه صفات البطل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 09:16 مساءً - أشاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالأداء العربي في بطولة كأس العالم 2022، في فقرة تحليل نشرها على حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام.

وشدد أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني وحامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على أهمية "سلوك" المنتخبات بالتعامل مع المباريات.

وخص أنشيلوتي منتخبا تونس والسعودية بالإشادة، مؤكدا أنهم قدموا مثالا على كرة القدم الممتازة في البطولة.

وكتب أنشيلوتي: "أريد أن أسلط الضوء على السلوك العام، والمجهود الدفاعي والجماعي والرغبة في القتال من أجل كل كرة، والقيام بذلك في كل دقيقة من المباراة".

وأضاف: "هذه الصفات رأيناها في منتخبات مثل المملكة العربية السعودية، واليابان، وأيضا مثل تونس في مباراتها ضد الدنمارك".

وأكد أنشيلوتي أن هذه الصفات التي ذكرها هي "أساسيات التشكيلة التي تستطيع المنافسة"، مشيرا إلى أن المهارات الفردية تستطيع حسم المباريات، ولكن أحيانا "عندما تواجه منتخبات ملتزمة ولديها الدافع القوي، فلن تستطيع الفوز مهما حاولت"، على حد وصفه.

وكانت السعودية قد صدمت العالم بانتصارها على الأرجنتين 2-1، بينما قدم المنتخب التونسي أداء قويا وتعادل مع الدنمارك 0-0.