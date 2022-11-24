جدة - نرمين السيد - وخلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس الروسى مع رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، شدد بوتين على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق ومن المرجح أن تؤدى إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم مساء اليوم الخميس. وقدم الجانبان تقييما إيجابيا للعمل المشترك بمشاركة روسيا والعراق فى إطار "أوبك+"، مما يجعل من الممكن ضمان استقرار سوق النفط العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: تحديد سقف أسعار النفط الروسى سيكون له تداعيات خطيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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