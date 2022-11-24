اليمن: الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية تهدد استقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس القيادة الرئاسى اليمنى أن تكرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية ضد المنشآت الحيوية المدنية لا تستهدف فقط ما تبقى من شرايين اقتصادية منقذة لحياة ملايين اليمنيين، وإنما تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية، والسلم والأمن الدوليين.





جاء ذلك فى اجتماع افتراضى عقده المجلس، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمى رئيس المجلس، لمناقشة الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والإجراءات المتخذة لتحييدها والحد من تداعياتها الكارثية خصوصا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت".

وشدد المجلس على التزامه والحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع التهديدات الحوثية وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية بما يضمن استمرار مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشيرا إلى هذه الاعتداءات تؤكد مدى استهتار المليشيات الإرهابية بكافة الجهود الأممية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمنى، كما تؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيرانى وأجندته التخريبية فى المنطقة.

وناقش المجلس فى هذا السياق سلسلة من السياسات الإجرائية الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطنى اليمنى الخاص بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية وما يترتب عليها من إجراءات على كافة المسارات، الاقتصادية والسياسية، والأمنية.

واستمع "الرئاسى اليمنى" إلى تقرير حول الهجمات الأخيرة التى استهدفت ميناء الضبة النفطى بمحافظة حضرموت والآثار المترتبة عليها، وأقر بهذا الخصوص عددا من القرارات الحازمة، ووجه الحكومة بخطة تنفيذية مزمنة على مختلف المستويات.

وأشار المجلس إلى أن حطام الطائرات الانتحارية المسيرة المستخدمة فى الاعتداءات الإجرامية، تثبت تورط النظام الإيرانى بدعم تلك الأعمال التخريبية الجبانة.

وشدد على ضرورة إدراك المجتمع الدولى لخطورة استمرار مثل هذه التهديدات، والتغاضى عن دور إيران فى تزويد مليشياتها الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التى تم اعتراض شحنات ضخمة منها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار المجلس إلى الآثار الجسيمة التى ستترتب على هذه الهجمات الإرهابية، وفى المقدمة أزمة المرتبات المحتملة، والأمن الغذائى فى أنحاء اليمن ما يهدد بتداعيات كارثية، وانهيار كافة الجهود المبذولة لتفادى شبح المجاعة.

ودعا المجلس المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابى الخطير الذى تتباهى به المليشيات الحوثية وداعميها فى جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة إرهابية دولية.