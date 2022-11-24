خبير اقتصادى: العقوبات على روسيا لم تؤثر على اقتصادها بشكلٍ كافٍ «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأضاف "ياسين" خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوروبيين ما زالوا فى حالة من التخبط فى تعاملهم مع روسيا منذ بداية الأزمة الأوكرانية، فـ8 موجات متتالية من العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا لم تؤت الثمار المرجوة منها بالنسبة للغرب خاصة الاتحاد الأوروبى، وهذه العقوبات انعكست بأوجاع اقتصادية واضحة فى الاقتصادات الأوروبية وما زال الاقتصاد الروسى متماسك.

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسى، أن الروبل الروسى من أقوى عملات الاقتصادات الصاعدة، ويُشير ذلك بوضوح إلى أن الخطة الأخير من قبل أوروبا لفرض سقف لأسعار النفط الروسى يمكن تفسيرها أولًا بأن هذا اعتراف ضمنى من قبل الدول الغربية بأن عقوباتها السابقة لم تنجح فى انهيار الاقتصاد الورسى والضغط عليها لإنهاء حملتها.

واستطرد: "مثل هذه الخطوة بفرض سقف على أسعار النفط الروسى هى خطوة غير مسبوقة فى قطاع الطاقة العالمية وتقليديًا الجهة التى تصدر النفط هى عادة ما تحدد أسعار النفط، لكن اليوم نرى أن الجهات المشترية هى التى ترغب فى تحديد سعره".