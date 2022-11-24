بريطانيا.. إغلاق جميع المدارس فى إسكتلندا لإضراب المعلمين 

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن جميع المدارس فى إسكتلندا أغلقت أبوابها أمام التلاميذ، عقب مشاركة المعلمين فى أول إضراب لزيادة الأجور لهم منذ ما يقرب من 40 عاما.





وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكترونى أنه تم افتتاح عدد قليل من المدارس الابتدائية فى مدينتى أوركنى وشتلاند كالمعتاد اليوم بينما ظل باقى الأطفال فى منازلهم حيث شارك الآلاف من أعضاء المعهد التعليمى فى اسكتلندا فى إضراب ليوم واحد.

من جانبه، قال الأمين العام للمعهد التعليمى فى إسكتلندا، أندريا برادلى، لم نرغب حقا فى أن نكون فى هذا الموقف شاركنا بشكل بناء فى المحادثات لعدة أشهر لكننا اضطررنا إلى هذا الإضراب بسبب تقاعس الحكومة الاسكتلندية التى رفضت إجراء أى تحسين على عرض الدفع الذى رفضه المعلمون تماما قبل ثلاثة أشهر.

وكان قد صوت المعلمون بأغلبية ساحقة للإضراب بعد أن رفضوا عرض أجر بنسبة 5% فى الاقتراع منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

فى غضون ذلك، وصف المعهد التعليمى فى اسكتلندا عرض اللحظة الأخيرة الذى تم تقديمه هذا الأسبوع بأنه ساخر، حيث زاد متوسط ​​قيمة العرض من 5% إلى 5.07% فقط.

وبدورها، قالت وزيرة التعليم الاسكتلندية "شيرلى آن سومرفيل"، إنه من غير المعقول ببساطة أن تحصل على زيادة بنسبة 10% يطلبها المعهد ضمن الميزانية الثابتة التى تعمل بها الحكومة الاسكتلندية.

ومن المتوقع، أن يستمر الاضطراب فى اسكتلندا مع تخطيط المعهد التعليمى فى اسكتلندا لمزيد من الإضراب خلال 2023 بينما تخطط جمعية المعلمين الثانوية الاسكتلندية للإضراب فى 7 و8 ديسمبر المقبل مما يؤدى إلى إغلاق بعض المدارس وتعطيل الجداول الزمنية فى أخرى.