العالم اليوم - وارسو تقف لجانب كييف.. طلب بولندي من ألمانيا

انتم الان تتابعون خبر وارسو تقف لجانب كييف.. طلب بولندي من ألمانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 07:20 مساءً - طلب وزير الدفاع البولندي من ألمانيا تسليم أوكرانيا شحنة صواريخ باتريوت أرض-جو مخصصة في الأصل لبولندا، وذلك لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

يأتي العرض البولندي في أعقاب مقتل شخصين بسقوط صاروخ في قرية بولندية الأسبوع الماضي تشتبه وارسو بأنه صاروخ أوكراني للدفاع الجوي أُطلق خلال تصدي كييف لوابل من الضربات الروسية.

وجاء في تغريدة للوزير ماريوس بلاشتشاك ليل الأربعاء: "طلبت من ألمانيا إرسال نظام باتريوت المخصص لبولندا إلى أوكرانيا حيث يمكن نشره على حدودهما الغربية".

وقال الوزير: "سيمكّن هذا الأمر أوكرانيا من حماية نفسها من تكبد مزيد من الخسائر البشرية وانقطاع التيار الكهربائي وتعزيز الأمن على حدودنا الشرقية".

في وقت سابق من الأسبوع الحالي أعلنت ألمانيا أنها توصّلت لاتفاق من شأنه مساعدة بولندا في حماية أجوائها بعد سقوط صاروخ في أراض بولندية على مقربة من الحدود مع أوكرانيا الأسبوع الماضي.

ورجّحت وارسو وحلف شمال الأطلسي أن يكون الانفجار ناجما عن صاروخ للدفاع الجوي أطلقته أوكرانيا خلال اعتراض وابل من الصواريخ الروسية، لكنّهما حمّلا موسكو في نهاية المطاف المسؤولية بصفتها المسبب للنزاع.

وتنتشر وحدات باتريوت ألمانية في سلوفاكيا وتعتزم برلين إبقاءها حتى نهاية عام 2023.