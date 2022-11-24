العالم اليوم - محمد بن زايد وعبدالله الثاني يبحثان العلاقات الثنائية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 07:20 مساءً - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مع عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الخميس، العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المتبادلة.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، فرص تنمية مسارات التعاون المتعددة ومجالاته خاصة التنموية والاقتصادية بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين. ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بملك الأردن في بلده الثاني، متمنياً له الصحة والسعادة، وللأردن وشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار.

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