روسيا: مقتل 4 فى إطلاق نار بمركز تجاري بمدينة كريمسك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أكدت السلطات الروسية أن رجلا فتح النار بمركز تجاري بمدينة كريمسك الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأكدت السلطات الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار بروسيا لـ 4 أشخاص.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الروسية عدم توجيه أي ضربات داخل كييف، وأن كل الدمار الذي أعلنه النظام في العاصمة كييف كان نتيجة سقوط صواريخ أنظمة الدفاع الجوي الأجنبية والأوكرانية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أن "القوات الروسية أطلقت صواريخ بحرية وبرية عالية الدقة بعيدة المدى ضد نظم القيادة والتحكم العسكري في أوكرانيا، وكذلك ضد منشآت الطاقة ذات الصلة، وقد حققت جميع الضربات أهدافها، وتعطل نقل احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية والأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية والذخيرة بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال".