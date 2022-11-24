عمدة كييف يعلن استعادة إمدادات المياه بالعاصمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف كليتكشو - حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - "تمت استعادة إمدادات المياه فى جميع أحياء العاصمة.. لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يعمل نظام إمدادات المياه بكامل طاقته".
وتابع كليتكشو "فى الوقت الحالى، قد لا يزال بعض المستهلكين يعانون من انخفاض ضغط المياه فى النظام وخاصة أولئك المقيمين فى كييف الذين يعيشون فى الطوابق العليا من المبانى الشاهقة".
وأشار كليتشكو إلى أن إمدادات المياه فى كييف قد تم تعليقها يوم أمس الأربعاء، بعد تعرض المنطقة لقصف عنيف.
وكانت الإدارة الإقليمية فى كييف قد أعلنت أمس الأربعاء، أن العاصمة بأكملها كانت بدون كهرباء، كما تعطلت المياه بشدة بعد أن استهدفت الصواريخ الروسية البنية التحتية الحيوية.
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