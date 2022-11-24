العالم اليوم - مونديال 2022.. رسالة "خاصة" على شارة القيادة لرونالدو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - دخل كريستيانو رونالدو مباراة منتخب بلاده البرتغال الأولى في مونديال 2022، مرتديا شارة "القائد" برسالة خاصة.

وقرر رونالدو ارتداء شارة عليها عبارة "كرة القدم توحد العالم"، عند دخوله مباراة البرتغال وغانا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من المونديال. ويعتبر رونالدو أول لاعب يرتدي هذه الرسالة على شارة القيادة خلال المونديال، بينما اختار نجوم العالم ارتداء شارات أخرى. ويشارك رونالدو في المونديال، وهو اللاعب الوحيد الذي لا ينتمي لناد معين، بعد أن تم فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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